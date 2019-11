Horror-Mitfahrgelegenheit: Der Münchner Kokser

Nach einer willkommenen Phase der absoluten Stille, in der ich mich frage, wie zur Hölle so ein verantwortungsloser Penner eine Fahrt anbieten kann, schiebt Peter eine CD mit Entspannungsmusik rein. Er fängt an, von sich zu erzählen. Münchner ist er, beziehungsweise nicht einfach nur Münchner. Peter ist bekannt und hat einflussreiche Freunde! Einer hat mal ein Bäckereiimperium geleitet, erzählt er. Und er selbst hat mal was mit Computern gemacht, jahrelang, sehr erfolgreich, aber, weißt eh, irgendwann hat man keinen Bock mehr auf Hamsterrad. Dann dreht er sich nach hinten zu Jana. Was sie denn in Berlin mache? Jana erzählt, sie findet Berlin superspannend, so viele interessante Leute! Sie mache gerade eine Ausbildung zur Schneiderin und möchte bald ihre eigenen Kleider designen.