Horror-Mitfahrgelegenheit: Hippie-Sex auf der Autobahn

Danach fuhr Schnauz weiter: Südamerikanischer Poncho und kahlgeschorene Haare mit einer Art Jedi-Zöpfchen am Hinterkopf. Ich musste auf den Beifahrersitz und er erzählte mir an einem Stück, wie es denn so liefe in der Welt. Er redete wie ein Erwachsener, der einem Kleinkind erklären will, warum man nicht in die Hose pinkelt. Da fielen Sätze wie: „Naja, die meisten sehen halt in schwarzweiß. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber du musst halt die Augen aufmachen, dann siehst du die Welt in Farbe.“ Währenddessen drehte er sein Mixtape so laut auf, dass mir die Tränen kamen. Ein Lied kam in Dauerschleife, das mich bis heute verfolgt. Irgendein Untergrund-Liedermacher plärrte da absichtlich schief die enigmatischen Worte: „QUETSCHMÄN SPIELT KEINE GEIGE!“