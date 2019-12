Horror-Mitfahrgelegenheit: Der Psycho-Raser

Wieder riss der Fahrer das Lenkrad wild hin und her. Überholte plötzlich auch rechts und lachte immer wieder laut auf, wenn ein Manöver besonders riskant war. „Kannst du bitte ein bisschen langsamer fahren?“, brachte ich endlich heraus. „Keine Chance. Ich will mein Leben nicht auf der fucking Autobahn verbringen!“ „Und ich will mein Leben nicht auf der fucking Autobahn lassen“, hätte ich rückblickend gerne gesagt, aber heraus kam nur ein „Ne, wirklich jetzt“, was jedoch reichte, um einen funkelnden Blick vom Fahrer zu bekommen. „Ich fahr sicher nicht langsamer, nur weil du Schiss hast. Wenn’s dir nicht passt, kann ich dich gerne an der nächsten Raststätte absetzen.“ Und weil ich nicht wusste, wie ich von irgendeinem Ort, der Holzmaden hieß, nach München kommen würde, hielt ich von dem Moment an den Mund.