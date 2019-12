Horror-Mitfahrgelegenheit: Das Auto mit Loch in der Scheibe

Januar, Freitagnachmittag. München zeigt sich von seiner kahlsten und grausten Seite. Es wird dunkel. Am Mitfahrgelegenheit-Treffpunkt wartet das Auto. Ich bin positiv überrascht: Das Gefährt ist bei weitem nicht so abgeranzt wie ich befürchtet hatte, nachdem ich mir in der Woche zuvor einfach blind die billigste Fahrt gebucht hatte. Vielleicht hätte mich das Angebot trotzdem skeptisch machen müssen: München-Berlin für 25 Euro ist ungefähr so vertrauenserweckend wie Gratis-Gras auf dem Schulhof oder Tankstellen-Sushi. Der silberne Achtsitzer wird von zwei freundlich wirkenden, schweigsamen Männer mit unserem Gepäck beladen. Stellt sich heraus, dass die beiden wohl ein halblegales Bus-Business betreiben, sich etwas dazu verdienen, indem sie abwechselnd die Strecke hin und her fahren. Also sagenumwobene Pioniere der Prä-Flixbus-Ära. Ich quetsche mich auf die Mittelbank, links und rechts neben mir zwei nicht ganz unhotte Typen.