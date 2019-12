Horror-Mitfahrgelegenheit: Der gehörlose Raser

Freundlich begrüßte ich die drei und bedankte mich, dass es so spontan geklappt hatte. Vom Fahrer und seiner Begleitung erhielt ich nur einen neutral-netten Begrüßungsblick, die andere Mitfahrerin ignorierte mich. Ich war zutiefst irritiert. Wortlos verstauten wir mein Gepäck im Kofferraum und stiegen ein. In mir machte sich ein schlechtes Gewissen für meine Unpünktlichkeit breit. Als hätte Marius es gespürt, drehte er sich um, lächelte mich an und machte eine Handbewegung, die aussah, als wollte er sagen: „Kein Problem, alles gut.“ Dann sah er seine Beifahrerin an und sagte etwas in Gebärdensprache. Die Situation ergab plötzlich Sinn. Marius und seine Begleiterin waren gehörlos.