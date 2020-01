Horror-Mitfahrgelegenheit: Der Parfümierer

Ich verstehs nicht, die müssen doch auch fast ersticken und genervt sein? Ich weiß mir nicht mehr zu helfen – ich kann hier ja nicht weg, die anderen Sitze sind belegt. „Wenn du mich noch ein Mal anfasst, hau ich dir dein ekliges Parfüm dermaßen in die Fresse, dass du nicht mal mehr ans Rauchen denken kannst“, würde ich am Liebsten so laut brüllen, dass es der ganze Bus hört. Das würde die Situation aber wohl nur noch weiter hochschaukeln. Stattdessen rufe ich eine Freundin an, um noch beschäftigter zu wirken. Zum Glück geht sie ran. „Bitte, bitte sprich und lass ihn mich nicht mehr anfassen“, denke ich. In meinem Kopf dreht es sich und gleichzeitig fängt Jonas an, aus purer Freude am Pumpknopf wild Parfüm in die Luft zu sprühen. Und zwar bis wir in Reutlingen sind.