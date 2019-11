Horror-Mitfahrgelegenheit: Der seltsame Schrottkarren-Fahrer

Vergangenen Sommer wollte ich mit meinen zwei Freunden Else und Jan auf ein Festival in Berlin fahren. Die beiden wohnen in Leipzig und ich besuchte sie gerade dort. Da keiner von uns ein Auto besitzt, buchten wir uns spontan eine Mitfahrgelegenheit. Voller Vorfreude und mit schweren Rucksäcken bepackt, warteten wir am vereinbarten Treffpunkt auf unseren Fahrer.