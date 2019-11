Horror-Mitfahrgelegenheit: Rosenkrieg mit der Ex

Beifahrer Tom wählte hingegen eine ganz andere Überlebensstrategie: Ausgiebieg betrachtete er das Ultraschallbild. Er stellte weiße Ränder an den Bildseiten fest und war deshalb der festen Überzeugung, dass Johannes‘ Ex das Bild wahrscheinlich aus dem Internet abfotografiert habe, um sich an ihm zu rächen. Johannes nahm diese These dankbar an und beteiligte sich eifrig an den Verschwörungstheorien. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichten wir den Berliner Hauptbahnhof unfallfrei und konnten endlich aussteigen. Letztlich war es natürlich eine verdammt unangenehme Situation, in die Johannes da geraten war und wahrscheinlich hätte er sich auch gewünscht, zu diesem Zeitpunkt nicht mit einem Haufen Fremder im Auto zu sitzen. Aber würde er sich an die einfachste aller Autofahreregeln halten – kein Handy am Steuer – wäre er auf das Ultraschallbild-Foto erst daheim aufmerksam geworden und hätte damit uns und vor allem auch sich einiges erspart.