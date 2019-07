Horror-Urlaub: Der Durchmarsch

Pluspunkte im Minusbereich gab es auch für Verletzte – ein umgeknickter Knöchel hier, ein wehes Knie da – deren Rucksack aufgeteilt werden musste. Die Hochebene ist so groß, dass die Rückkehr in die Zivilisation mindestens zwei Tage dauert. Wer raus will, muss theoretisch den Hubschrauber rufen. Auch cool: Die Landschaft war bestimmt ganz prächtig, gesehen habe ich sie nur leider wegen des beständigen Nebels nicht. In die klaren Seen sind wir auch nicht gehupft – wegen kaltkaltkalt. Am letzten Abend der Wanderung windete es so stark, dass einer Zeltgruppe das Oberzelt beim Aufbau davonwehte und direkt in den See flog. Unwiederbringlich verloren. Die Gruppe musste sich aufmachen und hängte völlig erschöpft eine Nachtwanderung an, um von der verfluchten Hochebene runterzukommen. Am nächsten Tag holten wir sie ein, nass, müffelnd, maulig.