Horror-Urlaub: Der Sturzflug

Bis es plötzlich ruckelt. Flugzeit bisher: gut dreieinhalb Stunden. Wir sind über dem Wasser zwischen dem italienischen Festland und Sizilien. Und es ruckelt noch mal. Und noch mal, jetzt schon doller. Kennt jeder, der schon mal durch Wolken geflogen ist, an sich völlig normal, so eine kurze Ruckelei, aber diese ist nicht kurz, diese hält an. Der Flieger düst von einem Luftloch ins nächste, gerät ständig in Schräglage, der Kaffee meiner Nachbarin ist ihr schon auf den Schoß gekippt. Ein paar Kinder und Babys weinen, bei jedem Ruckeln entsteht ein „Aaaah“-und-„Ooooh“-Chor der Passagiere, und ja, ein bisschen mulmig wird mir nun auch. Auf der Insel habe sich „ein Gewitter ergeben“, sagt der Pilot durch, „wir versuchen gleich die Landung“. „Versuchen“? Klingt ja so mittelzuversichtlich.