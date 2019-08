Horror-Urlaub: Familienurlaub für Anfänger

An unserem einzigen sonnigen Strandtag müssen wir irgendwas mit der Bemützung des Kleinen falsch gemacht. Als er in der folgenden Nacht um 4 Uhr aufwachte und aus Leibeskräften schrie, vermuteten wir, dass er Ohrenschmerzen hatte. (Aus heutiger Erfahrung denke ich, es waren wohl eher die Zähne …). Ich bin meinem Freund bis heute dankbar, dass er derjenige war, der in dieser Nacht mit dem Kinderwagen die Strandpromenade entlang tigerte, damit wir in dem hellhörigen Hotel nicht die älteren Ehepaare weckten, die uns beim Frühstück schon kritisch beäugten, wenn der kleine Mann im Müsli panschte.