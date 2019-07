Horror-Urlaub: Die Kakerlaken-Invasion über Silvester

Die Misere begann an einem mexikanischen Flughafen, einen Tag vor Silvester. Ohnehin völlig fertig mit den Nerven (die Reise dorthin war lang), verpassten meine Schwester, ihr Freund und ich unseren Bus – nachdem wir zwei Stunden in der Hitze darauf gewartet hatten. Er hatte einfach am falschen Bussteig geparkt und war dann unbemerkt ohne uns abgefahren. Erst vier Stunden später kam der nächste, mit dem wir weitere vier Stunden fuhren. Gegen zwei Uhr nachts kamen wir an unserem Hostel an. In der Nebenstraße fand gerade eine Massenschlägerei statt, als der Mann an der Rezeption uns freundlich mitteilte, dass es einen Fehler bei der Buchung gegeben habe und wir hier leider nicht unterkommen könnten. Jackpot.