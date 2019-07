Horror-Urlaub: Krank auf den Kanaren

Danach ging es per Fähre weiter nach Fuerteventura. In einem kleinen Inseldorf, umgeben von Sand und Palmen, lag unser Hotel. Wir waren beide sehr hungrig nach der langen Überfahrt und steuerten deshalb das einzige Restaurant an der Hauptstraße an. Davor stand ein Schild, auf dem ich auf Spanisch „Mittagsmenü“ lesen konnte. Wir beschäftigten uns nicht so ausgiebig mit der Übersetzung der Gerichte, sondern setzten uns einfach und warteten, was da wohl käme. Neben Salat gab es als Hauptgericht ein Gemisch aus Kichererbsen und Fleisch. Zuerst schmeckte es uns, dann wurde der Geschmack im Mund allmählich beißender. Ich schaute die Wörter auf dem Menü auf meinem Handy nach und kam zu dem Schluss, dass wir wohl Ziege gegessen hatten. Mit flauem Gefühl im Magen und ständig aufstoßend, holten wir uns im einzigen Lädchen des Dorfes Nüsse und Bier um den hochkommenden Geschmack zu neutralisieren. Am nächsten Morgen war er leider immer noch in unseren Mündern.