Horror-Urlaub: Blut im Flugzeug

Irgendwo über dem Indischen Ozean – wir dämmerten schon seit Stunden vor wenig anspruchsvollen Filmen vor uns hin – begannen sich einige Mitreisende in unserer Reihe merkwürdig zu verhalten. Einige von ihnen fingen an miteinander zu diskutieren, der Geruch von Desinfektionsmittel hing in der Luft. Andere standen wiederum auf und gingen einige Reihen weiter nach vorne, wo sie ihre Handys zückten und etwas filmten, auch mehrere Stewardessen versammelten sich dort. Da die meisten nicht Englisch oder Deutsch miteinander sprachen, verstanden wir kein Wort, wollten aber auch nicht wie peinliche Spanner mit nach vorne laufen. Irgendwann gingen die Menschen wieder zurück auf ihre Sitzplätze, die Frau direkt neben uns fing auf einmal an, sich panisch mit Hand-Desinfektionsmittel einzureiben. Wir fragten sie, was hier eigentlich los sei, in ihrer Antwort meinte ich das Wort „blood“, also Blut, rauszuhören.