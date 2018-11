Noch herrscht bei der Verteilung jedoch ein gewisses Ungleichgewicht: So kamen in der ersten Phase 19.682 der Bewerber aus Deutschland, 2.427 von ihnen bekamen am Ende ein Ticket. Zum Vergleich: 121 junge Malteser haben sich beworben, 15 von ihnen bekamen ein Ticket. Natürlich hat Deutschland viel mehr Einwohner als Malta, im Schnitt hat so jeder achte Bewerber gratis Interrail nutzen können. Die Zahl der Bewerber in den einzelnen Ländern macht aber deutlich, dass die Teilnahme an der Kampagne des Parlaments in den Staaten, die am längsten EU-Mitglieder sind, auch am höchsten ist. Gleichzeitig sind das auch jene Länder, in denen die Mehrheit der Bürger sagt, dass ihr Land von der Mitgliedschaft profitiere. Das Vorhaben des Parlaments, mit dem Projekt den so oft heraufbeschworenen europäischen Geist auch in den Köpfen junger Menschen aus allen Ländern der EU zu verankern, scheint noch ausbaufähig.