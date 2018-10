Gleichzeitig ist es für Reisende das Tollste, an Festitiväten Einheimischer teilzunehmen. Der coole Traveller von heute will mehr als Strandfotos und Backpacker-Hostels – er will das echte Leben der Einheimischen kennenlernen und in seinem Instagram-Account sichtbar machen. Seine größte Trophäe ist der Satz „Und dann wurden wir von Einheimischen zu einem Fest eingeladen, das war sooo toll, deren Bräuche mal so ganz authentisch kennenzulernen“.