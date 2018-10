Denn in Zentralen Omnibusbahnhöfen, kurz ZOB, hängen Anzeigentafeln mit fernen und verheißungsvoll klingenden Städten, die doch alle mit dem Bus erreichbar sind: Budapest. Ljublijana. London. Zagreb. Paris. Prag. Rom. Belgrad. Und viele andere, kleinere Orte, deren Namen man vielleicht noch nie gehört hat, die man nicht einmal richtig aussprechen kann, die aber irgendwie neugierig machen. Es ist ein schönes Gefühl, sich theoretisch jederzeit für wenig Geld in so einen Bus setzen zu können. An Busbahnhöfen packt mich immer eine besonders große Reiselust, ein Bedürfnis, all diese Städte zu besuchen.