Warum nachhaltiges Reisen Selbstbetrug ist

Vor ein paar Monaten reiste ich für 20 Tage mit meiner Familie durch Costa Rica. Das Land gilt als Paradebeispiel für nachhaltigen Tourismus. Wenn umweltfreundliches Reisen klappt, dann dort, dachte ich und bemerkte noch während der Planung das erste Problem: In Costa Rica gibt es kaum Zugstrecken, es blieben also nur Bus oder Auto. Die Mehrheit wollte Flexibilität und stimmte für den Mietwagen. Um dies auszugleichen, buchte ich vor allem „Öko-Lodges“, in deren Namen schon so viel Nachhaltigkeit steckt, dass ich meine moralischen Bedenken wieder vergaß. Tatsächlich hingen vor Ort in allen Unterkünfte Hinweisschilder mit „Think green“, „Use your towel twice“ oder „Save water and electricity“. Ich freute mich über jedes Schild, das mein schlechtes Gewissen unterdrückte und mir die Erlaubnis erteilte, meinen Urlaub – da nachhaltig – nun genießen zu dürfen. Die „grünen“ Unterkünfte gaben mir das Gefühl, besser als die Massentouristen zu sein. Doch war ich das? Auch wenn es keine Klimaanlage oder Fernseher gab, brummte die Minibar. Wenn ich mein Handtuch aufhängte, was laut dem Hinweis das Zeichen war, dass ich es ein zweites Mal benutzen will, war es am Abend trotzdem weg. In einer Unterkunft wurde auf den Verbrauch von Wegwerfplastikflaschen durch Urlauber hinwiesen. Als ein Gast jedoch darauf bestand, bekam er sein Wasser trotzdem in der Plastikflasche.