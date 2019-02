Warum?

Das ist oft nicht im Sinne der lokalen Bevölkerung. Wenn sich zum Beispiel jemand für drei Wochen engagieren will, indem er Kinder in einer Schule unterrichtet, ist das zwar eine tolle Erfahrung für den Reisenden, aber keine nachhaltige Lösung für die Probleme vor Ort. Die Kinder gewöhnen sich an jemanden, der nach einigen Tagen schon wieder weg ist. Außerdem haben die Reisenden oft keine pädagogische Ausbildung. Wir möchten lieber, dass die NGOs finanziell unterstützt werden und so zum Beispiel einen richtigen Lehrer bezahlen können.