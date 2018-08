Das sollte man eigentlich wissen, denkt man. Und daher das Foto entweder gleich sein lassen oder eben in Kauf nehmen, dass da noch die ein oder andere Person im Hintergrund zu sehen ist. Denkt man. Was jetzt aber am Trevi-Brunnen in Rom passiert ist, beweist das Gegenteil: Eine 19-jährige Niederländerin und eine 44-jährige Amerikanerin stritten – zunächst nur mit Worten – heftig um den besten Selfie-Spot vor der Sehenswürdigkeit. Als sich dieses „Problem“ so nicht zu lösen schien, wurden die beiden Frauen handgreiflich – und auch ihre jeweiligen Angehörigen schalteten sich ein. Keine der beiden Familien wollte den perfekten Selfie-Spot aufgeben und so artete das Ganze in eine Schlägerei aus, an der acht Personen beteiligt waren. Erst vier Polizisten haben die Situation beendet.