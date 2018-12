Wenn der Zug ausfällt, dann:

... steht dieser Mensch am Bahnsteig, umringt von einem großen Berg aus Gepäck, und weiß nicht so recht wohin mit sich. Die Griffe der Geschenketüten sind soeben gerissen, es gibt keinen Ort, an den man sich mit so viel Gepäck begeben kann und auch keine Möglichkeit, wie er das alles ganz alleine wieder wegtragen soll. Bis also eine Ansage mit Informationen kommt, versinkt der Packesel zwischen seinen Gepäckstücken, die er mit nervösem Blick beobachtet, damit ja nichts wegkommt. In seltenen Fällen ist der Packesel so entrüstet über den Service, dass er versucht, sich an den Serviceschalter zu drängeln, um endlich Antworten zu bekommen. Weil er aber sooo viel zu tragen hat, ist es ihm egal, ob du bereits vor ihm in der Schlange stehst.