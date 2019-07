Unser Urlaub muss wieder werden wie die Schulferien

Ich langweilte mich ein paar Tage so ausgiebig, bis es mir reichte und ich genug Energie aufbringen konnte, meinen Hintern aufs Fahrrad zu schwingen. Von da an fuhr ich fast täglich in die örtliche Bücherei, wo ich mir Bücher auslieh, die man im Nullkommanichts durchgelesen hat. Also: historische Herzschmerz-Schinken, in denen bedeutungsschwangere Blicke getauscht werden und jungfräuliche Wangen erröten. Psychothriller, in denen Ehepartner in Säure aufgelöst werden und die DetektivInnen stets ein Ehe- und Alkoholproblem haben, dennoch mit ihren analytischen Fähigkeiten sämtliche Fallstricke durchschauen und am Ende gerade so dem Killer entkommen – und ihn stellen.