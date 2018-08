Und dann sind da noch die Dinge, die man bisher nicht getan hat im Urlaub. Denn so wie man einige Aktivitäten für Regentage aufspart, verschiebt man andere auf später, weil faul am Strand liegen aktuell viel verlockender klingt. Und so sammelt sich eine beachtliche Anzahl an Dingen an, die alle den Stempel „das können wir immer noch am letzten Urlaubstag machen“ tragen: Souvenirs und Postkarten kaufen zum Beispiel. Oder die Flaschen Wein aus dem Feinkostladen als Dankeschön für den guten Freund besorgen, der das Haus und die Blumen behütet hat. Dabei vergisst man, dass am letzten Tag niemals genug Zeit sein wird, um auch nur irgendetwas davon zu schaffen. Die Langsamkeit, die man sich im Urlaub so mühevoll antrainiert hat, lässt die letzten Stunden wie Sand in den Händen zerrinnen. Die Postkarten kauft man dann am Flughafen und wirft sie zu Hause in die Post.