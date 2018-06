Wie Gordon den Vulkanausbruch in Guatemala gerade erlebt

Für mich war es selbstverständlich, bei dieser Katastrophe dann auch direkt zu helfen. Ich bin vielleicht nur Backpacker mit einem kleinen Budget, aber selbst mit ein paar Euro kann man hier schon vieles bewirken. Die Leute in Antigua und den anderen umliegenden Orten haben Lkw organisiert. Sie standen mit ihren Schildern vor Supermärkten und haben um Spenden für die Opfer gebeten. Mein Freund und ich haben uns bei ihnen informiert, was am meisten benötigt wird und haben im Supermarkt Windeln, Wasser und T-Shirts gekauft und auch direkt am Lkw wieder abgegeben. Das Gute daran ist, dass es zweckgebundene Spenden sind. Man spendet also nicht einfach Geld an irgendeine Hilfsorganisation, sondern kauft direkt das, was wirklich fehlt. So kommt das Geld auch wirklich komplett bei den Betroffenen an. Bei vielen Spendenorganisationen erreicht am Schluss nur weniger als die Hälfte direkt die Menschen in Not. Das Geschäft mit Spenden jeglicher Art ist zu einer Industrie herangewachsen. Man sollte sich als Spender vorher genau über die jeweilige Hilfsorganisation informieren.