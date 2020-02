Elias hat ein Reisebüro für weite Zugreisen gegründet

Inwiefern?

Vergangenen Sommer bin ich mit meinen Eltern und meinen zwei kleinen Geschwistern im Zug von Wien nach Rijeka in Kroatien gefahren. Die Fahrt dauerte elf Stunden. Als Familie hatten wir ein eigenes Abteil für uns, das ist in den meisten Zügen so. Wir konnten reden, uns ausruhen, herumlaufen. Einfach tun, was wir wollten. Beim Fliegen wird man gleich angefeindet, wenn man mit einem Baby reist, das jammert und schreit. Man ist eingepfercht, hat keinen Platz und bei der Ankunft ist man total fertig. In einem Nachtzug ist alles viel entspannter. Und was man da alles erlebt! Wenn man von Deutschland nach Vietnam mit dem Zug fährt, durchquert man alle Klimazonen der nördlichen Hemisphäre. Wer hingegen direkt nach Vietnam fliegt, der ist direkt in einer Touri-Bubble, aus der man nicht mehr rauskommt.