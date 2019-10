Ein ostdeutsches Dorf kurz nach der Wende: Die 16-jährige Esther wurde von ihren Eltern aus ihrem bisherigen Leben gerissen, um in der alten Heimat des Vaters mit der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas einen neuen Königreichssaal bauen. Esther vermisst ihre Freundin Sulamith, mit der sie seit der Kindheit in der Siedlung am Rhein alles geteilt hat: die Fresspakete bei den Sommerkongressen, die Predigtdienstschule, Gefühle und Geheimnisse. Doch Sulamith zweifelt zunehmend an dem Glaubenssystem, in dem die beiden Freundinnen aufgewachsen sind. Das führte in den Tagen vor Esthers Umzug zu verhängnisvollen Entwicklungen. Während Esther herauszufinden versucht, was mit Sulamith geschehen ist, stößt sie auf einen Teil ihrer Familiengeschichte, der bislang vor ihr geheim gehalten wurde.