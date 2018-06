Raphael missioniert für die Mormonen

Nach vier Abfuhren haben Raphael und Elijah endlich ein kleines Erfolgserlebnis in der Sendlinger Straße. Sie unterhalten sich mit einer jungen Inderin. Die Touristin hat gerade ihre Reise durch Europa gestartet. „Have you ever seen missionaries like us in your home country?“, fragt Raphael. Die Inderin verneint. Aber sie ist interessiert, diskutiert mit den beiden wie Gott auf ihr Leben Einfluss nimmt. Nach zehn Minuten streckt Raphael der Frau sein Smartphone entgegen. Sie tippt ihre Mailadresse ein und verabschiedet sich. Am Abend wird Raphael den Kontakt an das Missionsgebiet in der Nähe von Mumbai schicken. Die dortigen Missionare werden sich dann mit der Frau in Verbindung setzen und versuchen, sie weiter vom mormonischen Glauben zu überzeugen.