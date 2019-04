Die Rückbank von Markus Lohses Auto sieht aus wie ein schwereloses, rosa-weißes Bällebad. 50 mit Helium gefüllte Herz-Ballons sind darin untergebracht – für das Hochzeits-Foto-Shooting am Wasserturm in der niedersächsischen Gemeinde Hasbergen gleich, zu dem Markus unterwegs ist. Aber Markus ist spät dran und so nervös, dass er die fliegenden Herzen beim Aussteigen vor Ort auf der Rückbank vergessen hat. Heiraten ist eben aufregend, egal, ob Frau und Mann, Frau und Frau, oder Mann und Mann. Vielleicht ist es für ein homosexuelles Paar aber doch noch ein wenig aufregender, vor dem Altar zu stehen und vor Gott in einer Kirche getraut zu werden. Einfach, weil es so lang nicht ging.