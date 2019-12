Darf eine gute Christin unverheiratet Sex haben? Pornos gucken? Yoga machen? Christfluencer*innen haben die Antwort. Sie leben streng bibeltreu – und nutzen die sozialen Medien, um ihre Ansichten mit der Welt zu teilen. Eine von ihnen ist Jennifer. Auf Youtube folgen ihrem Kanal „Jennifer K. C.“ mehr als 12 000 Menschen, ihre Videos dauern im Schnitt zehn Minuten, sie sind also gut zwischendurch konsumierbar. Die Clips beschäftigen sich mit Fragen wie: Komme ich in den Himmel? Was passiert nach dem Tod? Oder auch: Was darf man eigentlich anziehen? Frauen, findet Jennifer, sollten sich in der Öffentlichkeit bedecken: „Gott sagt, wie wir uns anzuziehen haben“, sagt sie. Das bedeute konkret: „Bitte nicht mit halbnacktem Arsch durch die Gegend wackeln“ – um Männer nicht in Versuchung zu führen.