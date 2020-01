Das ist: Jan Zimmermann, Youtuber mit Tourette-Syndrom

Der kann …

… durch seine Krankheit in sehr unangenehme Situationen kommen. In einem Video beschreibt Jan Gisela wie einen Kobold oder eine Person, die Zugriff auf seine Stimmbänder oder seinen Körper hat. Dann kribbelt es kurz vorher in seinen Stimmbändern, wie bei einem Niesanfall. Und dann kommt der unkontrollierte Laut oder die Beleidigung in kehliger Stimme aus Jans Mund. Einmal sprach er mit einem Personalleiter gesprochen, der schielte. Den fragte Gisela: „Ist die Wand etwa interessanter als ich?“ Seinen besten Freund Tim stören die Beleidigungen nicht. Seit der sechsten Klasse sind Jan und Tim Freunde. Damals waren Jans Tics noch nicht so extrem, er hatte nur motorische Tics, er zuckte also vor allem. Vor zwei Jahren hat Gisela angefangen, Menschen zu beleidigen. Auf die Standard-Beleidigungen reagiert Tim gar nicht mehr, über die Tics die perfekt in die Situationen passen, lacht er.