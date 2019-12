So präsentieren sich deutsche Parteien auf Youtube

Neun Stunden 46 Minuten und 47 Sekunden Länge – mit einem ihrer aktuellsten Videos vom CDU-Parteitag beweisen die Christdemokrat*innen, dass sie das Medium Youtube nicht so ganz verstanden haben. Und das zeigt auch die Statistik: Mit 98 Views kratzt dieses Epos vom CDU-Parteitag an dreistelligen Klickzahlen. Wer sich dann mit fast zehn Stunden „#cdupt“ in den Channel eingegroovt hat, kommt so richtig auf seine Kosten. In den Thumbnails dominieren die Farben Schwarz, Rot, Gelb und natürlich Grau – die Farben, die den Konservativismus mit aller Radikalität hinausschreien. Die Playlists haben packende Namen wie „Werkstattgespräch“, „Pressekonferenzen“, und „#fedidwgugl Haus“. In „Grundsätzlich CDU“ lädt die Partei in unregelmäßigen Abständen zu Grundsatzdiskussionen und versucht, das Konzept von Polit-Talkshows ohne ausgebildete Moderator*innen und mit wenig Budget auf Youtube zu kopieren.