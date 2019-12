Hat Rezos Video dauerhaft etwas verändert?

Rezos Video war nicht nur deshalb so erfolgreich, weil es die CDU/CSU und auch die SPD scharf kritisierte. Es ging den Zuschauer*innen um den Inhalt. Um die Dinge, die in der Öffentlichkeit so gut wie nie diskutiert werden. Zum Beispiel darum, wie die regierenden Parteien dazu stehen, dass die USA das deutsche Ramstein nutzen, um Tötungen per Drohnen im Nahen Osten und Afrika zu steuern. Und dass das – nach Ansicht vieler Experten und auch deutscher Richter – mindestens in Teilen völkerrechtswidrig sein könnte.