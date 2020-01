Wie Rechtsextreme Youtube als Radikalisierungsplattform nutzen

Das klingt so, als ob die Strategien funktionieren würden.

Ja, sie sind angemessen an die Zeit, in der wir leben. Ein gutes Beispiel ist Martin Sellner. Dieser Mann hat früher Hakenkreuze an Synagogen geklebt, war eng verbunden mit Holocaust-Leugner*innen und Alt-Nazis. Er sagt, er sei geläutert. Das kann man ihm glauben oder eben auch nicht. Tatsache ist: Vor 20 Jahren hätte er niemals so viele Menschen erreicht. Das ist jetzt anders, und da hat Youtube ihm geholfen. Die Strategien der Rechten sind häufig klüger als die Youtube-Strategien der großen demokratischen Parteien. Wir haben nach dem Rezo-Video gesehen, wie schwer es für große Parteien ist, sich in den sozialen Medien zu positionieren.