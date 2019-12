Wie verdiene ich mit Youtube Geld?

Eine Alternative für Youtube-Neulinge bietet das Café Netzwerk, eine medienpädagogische Einrichtung, die von der Stadt München finanziert wird, um eine kritische Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Seit 2014 leitet Sabrina Werner das Youtuber-Treffen TubeMunich: „Unser Konzept ist ziemlich einzigartig in Deutschland, so ähnlich gibt es das sonst noch in Berlin. Vor sechs Jahren hat es einer gegründet, der ein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns absolvierte. Bis dahin gab es nämlich keine Vernetzung der Münchner Youtube-Szene und jetzt bieten wir eine Möglichkeit dafür an.“ Für Teilnehmende ist das komplett kostenlos, es gibt kaum Zugangsvoraussetzungen. „Man muss einen eigenen aktiven Kanal mit mindestens zehn Videos haben und das letzte darf nicht älter als einen Monat sein.“