Das sind unsere Guilty Pleasures auf Youtube

Ich habe den Channel zu Beginn der Marblelympics 2019 entdeckt. Die Green Ducks, grüne Murmeln mit dunklen Elementen, haben mich sofort gecatcht. Sie waren ein Newcomer-Team. Unbescholten und furchtlos gingen sie durch das Turnier, kämpften von Anfang an um den Titel. Nur von der Schwerkraft und dem unbedingten Siegeswillen angetrieben, mauserten sie sich vom Underdog zum Titelfavoriten, um dann in einem packenden Herzschlagfinale doch von den erfahrenen Raspberry Racers überholt zu werden. Ein starkes Finish – etwas zu stark, fanden auch viele in der (sehr nerdigen und lustigen) Community und forderten in den Kommentaren strengere Dopingkontrollen. Ein anderer User beschwichtigte: ‚Die Marble League war bis jetzt ziemlich sauber. In meinen Augen hatten die Raspberries einfach eine goldene Generation mit Murmeln wie Razzy Rozzy und Rizzy. Aber das wird nicht für immer halten. Ich rechne 2020 mit einer schwachen Leistung von ihnen.‘ Darauf hoffen wir alle, darauf hoffen wir alle.“