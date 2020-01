„Es tut weh, wenn das eigene Video nur 150 Aufrufe hat“

Uns ging es vor allem darum, unser Leben zu teilen. Außerdem wusste ich, dass ich irgendwann in die filmische Richtung will. Zum Ausprobieren war ein Youtube-Vlog super: Filmen, Schneiden und so weiter kann man sich dabei gut autodidaktisch beibringen. Wir hatten nie den Gedanken, damit schnell berühmt werden zu wollen. Dann hätten wir den Kanal auch anders aufgebaut und uns ein ganz klares Konzept ausgedacht. So haben wir alles ein bisschen vermischt: Travel, Food, Lifestyle. Deshalb blieb wohl auch der Erfolg aus. Unsere Freunde und vor allem unsere Mutter finden aber immer super, was wir machen und unterstützen uns bei allem, was wir ausprobieren.