Wenn Youtuber in „Youtube-Rente“ gehen

Einen richtigen Plan B hatten Heiko und Roman nie so richtig. Einer wollte mal Pilot werden, der andere Fußballstar. Da ihnen aber schnell klar wurde, dass sie von Musik und Comedy leben können, haben sie sich gar keine Gedanken um eine Alternative machen müssen. Oguz hingegen habe mit Y-Titty im Verhältnis zu den Youtubern heute nicht viel Geld verdient. „Dafür, dass wir eine lange Zeit der größte deutsche Youtube-Kanal waren, haben wir manchmal in zwei Monaten nur eine Kooperation bekommen“, sagt Oguz. Da sie laufend sehr viel Geld in neue Projekte investiert hätten, sei gar nicht so viel für jeden abgefallen. Sein Plan B war deshalb, Chemie zu studieren. Dieser Back-up-Plan habe ihm Sicherheit gegeben. „Jetzt bin ich aber froh, dass ich nicht zur Uni gegangen bin und unter anderem als Social-Media-Berater Fuß fassen konnte.“