Verschenk-Videos auf Youtube sind scheinheilig

Sobald die Youtuberin die Autos verschenkt, hört man seichte Klaviermusik im Hintergrund, bei der einem sofort Bilder von hungernden Kindern aus einem Brot-für-die-Welt-Spot in den Kopf schießen. Nur, dass hier gerade eine reiche Youtuberin ihr Geld nicht an hungernde Kinder spendet, sondern Autos an normale Leute verschenkt. Sie stellt sich in perfider Weise über die Beschenkten. Denn Bibi weiß, dass zu einem Auto for free niemand Nein sagen würde. Natürlich gibt eine junge Mutter ohne Auto dafür ihr Gesicht für ein Video her. Anscheinend weiß Bibi aber nicht, dass sie hier schamlos ihre finanzielle Macht ausnutzt. Oder es ist ihr einfach egal.