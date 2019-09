jetzt: Kelsey, wieso hast du dich entschieden, mit der Technik gegen Dick Pics vorzugehen?

Kelsey: Vergangene Woche hat mir ein Mann ungefragt ein Foto seines Penis geschickt. Da habe ich zusammen mit meinem Partner Manuel angefangen, die Software zu programmieren. Es ist einfach widerlich, so ein Foto zu erhalten. Das ist so respektlos und fühlt sich so an, als würde sich jemand auf der Straße vor dir ausziehen. Wir sollten kontrollieren können, ob wir einen Penis sehen wollen oder nicht. Kein Absender sollte uns dazu zwingen können.