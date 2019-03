Es könnte einfach nur ein altmodisches Klassenzimmer sein: ein Lehrerpult, eine Tafel, ein Bücherschrank und Zimmerpflanzen. Wären da nicht die Peitschen, Gerten und Paddles an der Wand neben der Tafel, eine Taschenmuschi auf dem Pult und Dildos, Vibratoren und Analplugs im Schrank. Vor dem Lehrerpult sitzen zwei Männer und zwei Frauen auf Barhockern. Sie sprechen über Sex. Genauer: über einen Dreier. Was muss man beachten, damit es für alle schön wird? Was sind die Dos and Don’ts? Wie geht dabei Safer Sex, ohne dass es ein permanentes Kondom Auf- und Abziehen wird? Was der Zuschauer des Videos noch nicht weiß: Alles, was die vier gerade besprechen, werden sie gleich vor der Kamera auch zeigen. Die Darsteller werden auslosen, wer miteinander schlafen wird und die Person, die nicht mitmachen darf – schließlich geht es um einen Dreier und nicht um einen Vierer – wird mit einem augenzwinkernden „Ich mache es später wieder gut bei dir“ vertröstet. Dann wechselt die Szene in ein Schlafzimmer.