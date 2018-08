„Die potente Frau – Für eine neue Weiblichkeit“ von Svenja Flaßpöhler

Okay, okay, so manch einer wird mich angesichts dieser Auswahl steinigen wollen. Warum? Die Philosophin Svenja Flaßpöhler hat sich mit ihrem schmalen Büchlein als vehemente Kritikerin der #Metoo-Debatte einen Namen gemacht – und sich damit selbst ins Feministinnen-Abseits katapultiert. Schafft man es aber, ihr unsägliches Gemecker über die ach so nörgelnden #Metoo-Frauen auszublenden, dann bekommt man eine Ahnung davon, was die Frau sagen will: Ja, uns wurde übel mitgespielt. Aber wir müssen nicht für immer das beherrschte Geschlecht bleiben. Eine selbstbestimmte Sexualität ist möglich – packen wir's an!