„Nicht einfach Riesenbrüste, Riesenpenis, fertig“

Zwei junge Menschen lernen sich bei einer Mitfahrgelegenheit kennen, finden einander interessant, haben Sex: So funktioniert sehr verkürzt der Porno, den das Freiburger Start-Up „feuer.zeug“ gedreht hat und den man hier anschauen kann. Produziert wurde er von Kira (25) und Leon (23), zwei Studierenden aus Freiburg. Sie hatten keine Lust mehr auf Mainstream-Porno und wollten es besser machen. Das hat geklappt. Ihr Film ist authentisch und ziemlich sexy. Im Interview erzählen die beiden, was sie an anderen Pornos stört, was ihnen an ihren Protagonisten wichtig war – und ohne welche beiden Kriterien sie den Film nicht gedreht hätten.