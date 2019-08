So entsteht ein feministischer Porno

Um das zu ändern, gibt es in letzter Zeit immer mehr Produktionen, die feministischen Porno machen. Aber was ist das eigentlich genau? Und wie entsteht so ein feministischer Porno? Für die Antworten sind wir nach London an ein Porno-Set gereist. Dort haben Julia und Coco mit ihrer Produktionsfirma Sugar Town Girls ihren zweiten feministischen Porno für Erika Lust, die Übermutter des feministischen Pornos, gedreht. Wir durften dabei sein, wie Erotik aus weiblicher Sicht gefilmt wird und haben mit Darstellerinnen und Macherinnen geredet – die sich nicht immer darüber einig sind, was feministischer Porno sein soll.