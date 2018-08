Dass so eine erotische Geschichte gut wird, ist eine echte Herausforderung – nicht umsonst wird in London jährlich ein Preis für die schlechteste Sexszene in der Literatur vergeben, der „Bad Sex in Fiction Award“. Und unter den Nominierten tummeln sich ausschließlich erfolgreiche Literaten. Wenn also diejenigen schon keine gescheite Sexszene aufs Blatt bekommen, wie sollen es dann die Femtasy-Amateure schaffen?