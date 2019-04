Am liebsten würde sich Laurin verstecken, bis es vorbei ist. Er liegt in seinem Bett und zittert. Er hat Fieber und weiß nicht, was mit ihm passiert. Er will seinen Mitbewohner um Hilfe rufen. Er will es jemandem sagen, jetzt. Aber er traut sich nicht. Er schämt sich. „Das Wort allein ist schrecklich“, sagt er 31-Jährige heute. Syphilis.