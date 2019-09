Wirkt sich Gewalt in Pornos auf unser Sexleben aus?

Was ist denn an Gewalt gegen Frauen so geil, dass sie in Pornos vorkommt?

Sexuelle Fantasien sind ein sehr komplexes Feld und man kann nicht so einfach sagen, warum jemanden etwas erregt oder nicht. Oft hat es weniger mit Gewalt, sondern mit Erniedrigung, Macht, Kontrollverlust oder Tabubrüchen zu tun. Ein großes Missverständnis ist aber, dass es sich dabei um echte Gewalt handele und dass es keine Absprachen gebe. Pornos vermitteln uns das Gefühl, dass wir anderen Menschen beim Sex zugucken und weil das teilweise so echt wirkt, vergisst man oft, dass es Drehbücher gibt, dass die Darsteller*innen sich vorab einigen, was okay ist und was nicht, und dass sehr viele Menschen am Set stehen und Anweisungen geben.