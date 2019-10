Haben Frauen im Sozialismus besseren Sex?

Der Begriff „Sozialismus“ wird in diesem Buch gewissermaßen zurückerobert und auf die aktuelle gesellschaftliche Situation übertragen. Das ist etwas, das zurzeit vor allem junge Politiker*innen zu tun versuchen: In den USA zum Beispiel die Demokratin Alexandria Ocasio Cortez oder der Juso-Chef Kevin Kühnert in Deutschland. In Ghodsees Buch geht zwar hauptsächlich um den Zusammenhang von Feminismus und Sozialismus. Aber da sollte es nicht aufhören: Von bestimmten Idealen des Sozialismus sollten nicht nur heterosexuelle cis-Frauen profitieren, sondern auch Personen anderer sexueller Identität, Homosexuelle, Queers, People of Color, Schwarze, Personen mit Behinderung und viele mehr. Auch in unserer Gesellschaft ergeben konkrete Maßnahmen wie Quoten für alle Arten von Diversität, staatlich geförderte Kinderbetreuung oder bezahlte Elternzeit Sinn. Auch, aber nicht nur, um unser Sexleben zu verbessern.