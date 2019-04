Was sagen eigentlich Mama und Papa dazu, dass ihr einen Masturbator entwickelt?

Thomas: Meine Eltern finden es gut, dass ihr Sohn was Selbstständiges macht. Was ich mache, ist nicht so wichtig, solange es mir Spaß macht.

Michael: Meine Eltern waren erst mal so „Michael, what are you doing!?“ Die Menschen in den Vororten von Atlanta sind noch nicht so aufgeschlossen wie in Berlin. Aber als ich ihnen den Ansatz erklärt habe und dass es nicht sexistisch ist, dass wir was Positives machen, war es okay. Wenn die Nachbarn fragen, was ich mache, sagen sie einfach: Michael ist Künstler.