So wird es wirklich:

Sex im Flugzeug ist was für alle, die in den 70ern hängen geblieben sind. Damals verfestigte sich die Vorstellung des mystischen Ortes, ganz weit über der Erde, eingepfercht in einem kleinen Raum, ohne viele Spielmöglichkeiten, in der Öffentlichkeit. Hey – was soll schon schief gehen? Bahn frei für den Mile-High-Club! Oder? Äh...tschuldige, aber hast du jemals Flugzeugklos gesehen? Sie sind nicht gerade bekannt für ihre großzügigen Räumlichkeiten. Es ist ein bisschen wie Sex in einem Vorratsschrank. Aber stell dir vor, dass überall Wasserhähne und Griffe und Knöpfe rausragen, die dir in deinen Allerwertesten stechen. Und während heftiger Turbulenzen in der Ecke zwischen Abfallklappe und Klodeckel eingeklemmt zu werden, wo du, wenn du genau darüber nachdenkst, eigentlich niemals eingeklemmt werden wolltest, klingt gar nicht mehr so verlockend und verführerisch.