„Der Begriff passt nicht in unsere Zeit“, heißt es in der Petition. „Er gibt eine falsche, eine verschämte, eine lustfeindliche Vorstellung von Körpern und Sexualität wieder.“ In zehn Jahren, hoffen Windmüller und ihre Mitstreiterin Mithu Sanyal, können wir uns gar nicht mehr vorstellen, das Wort Schamlippen einmal verwendet zu haben. Schon mehr als 3000 Menschen haben die Petition unterschrieben. Doch das ist nicht genug. Damit ein Wort in den Duden aufgenommen wird, muss es in der Alltagssprache verankert sein. Das heißt: Wir sollten von Vulvalippen statt von Schamlippen sprechen, auch, wenn das am Anfang vielleicht ungewohnt ist. Das Wort in den sozialen Medien verwenden, Mitmenschen darauf aufmerksam machen, dass es eine Alternative gibt, Ärzte und Forscher bitten, nicht mehr von Schamlippen zu reden.